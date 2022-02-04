После оттепели в Омск вернутся сильные морозы

В эти дни будет светить яркое солнце Фото: Михаил ФРОЛОВ

В предстоящую неделю омичей ожидает холодная погода. Об этом сообщает Обь-Иртышское УГМС. Сегодня и в ближайшие выходные в городе будет благоприятная и тёплая погода: днем по области от -6...-11, ночью от -10...-15.

При этом в субботу, 5 февраля, ожидается местами туман преимущественно без осадков. Температура ночью -5...-10, а в дневные часы воздух прогреется до -2.

В воскресенье, 6 февраля, ожидается до +1. При натекании облачности до -8. Температура ночью составит -13...-18

В ночь на седьмое февраля температура воздуха понизится до -20 градусов, а днём не будет выше -12. Похолодание продолжится в промежуток с 8 по 10 февраля. Термометры будут показывать от -19...-24 в ночные часы и от -12...-17 днем.

В пятницу, 11 февраля, погода станет холоднее. Ожидается от –18 в дневные часы до –28 ночью. После 13 февраля в Омске ожидается благоприятное потепление до -6 градусов.