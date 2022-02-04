Виталий Маслик ушел с поста руководителя омского ПАТП №8

Кстати, Алексей Мартыненко уволился минувшей осенью с поста руководителя «Омскоблтранса» Фото: пресс-служба администрации города Омска

Виталий Маслик больше не является директором муниципального транспортного предприятия «ПАТП №8». Согласно данным ЕГРЮЛ, исполняет обязанности руководителя Михаил Томилов.

Напомним, что до «ПАТП№8» Маслик работал директором департамента транспорта. В конце 2016 года он покинул этот пост и поменялся местами с Алексеем Мартыненко, который до своего назначения руководил этим же ПАТП.

В январе 2018 года Маслик покинул пост директора предприятия, однако уже через 4 месяца его вновь приняли на эту же должность.

К слову, в ближайшее время в «ПАТП №8» начнется процедура реорганизации. К нему планируют присоединить банкрота «ПАТП №4». Как посчитали чиновник, это необходимо для «эффективной финансово-хозяйственной деятельности».