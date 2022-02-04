Омские олимпийцы уже завтра начнут соревноваться в Пекине

Уже сегодня вечером в Пекине откроются XXIV Олимпийские зимние игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля. На главном спортивном форуме за награды поборются четверо спортсменов из Омской области – хоккеисты Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов и Дамир Шарипзянов, а также шорт-трекист Павел Ситников.

В утреннем эфире «12 канала» побывал наставник Павла – Заслуженный тренер России Анатолий Брасалин.

– К сожалению, я не смогу посмотреть трансляцию церемонии открытия, — признался Анатолий Иванович. – У меня тренировка, придут дети. А это самое главное! Для меня, как наставника, это будет уже шестая олимпиада. Первым в 1994 году на Иры отправился мой воспитанник Сергей Кобызев. Затем три олимпиады прошла Татьяна Бородулина. Кстати и она, и еще один мой спортсмен – Александр Герциков – сейчас в тренерском штабе сборной России. Так что за Пашей есть, кому присмотреть. Я своим ребятам полностью доверяю. Но и сам Павел – парень ответственный. Что касается его выступления, то я предполагаю, что он побежит 500-метровую дистанцию. На ней у него хорошие результаты: он входит в 10-ку сильнейших мирового рейтинга. Есть ли шанс на медаль? Он всегда есть! Наш вид спорта непредсказуем! Павел может и обязательно будет бороться!

Во время прямого эфира из Пекина вышел на связь и мастер спорта России международного класса, спортсмен Регионального центра спортивной подготовки Павел Ситников.

– Очень рад всех видеть! И, конечно же, Анатолия Ивановича, – поприветствовал зрителей Павел. – Самочувствие шикарное, акклиматизация уже позади, так что готовы к стартам! Уже завтра будут разыграны медали в миксе. Пока мы не знаем точно, кто побежит эту дистанцию. Заявлены я, Костя Ивлиев и Семен Елистратов, но участников эстафеты будет двое.

Павел Ситников тепло отозвался об атмосфере в олимпийской деревне и отметил, что, несмотря на отсутствие зрителей, праздник спорта очень чувствуется.

– Паша, я желаю тебе как следует психологически настроиться, хорошо побороться, пробежать красиво и тактически грамотно, – дал Павлу напутствие Анатолий Брасалин. – Удачи тебе! Мы болеем за тебя и надеемся на успех!

Соревнования по шорт-треку в Пекине стартуют в субботу, 5 февраля. В этот день начнутся отборочные старты у женщин на дистанции 500 метров и у мужчин на 1000 метрах. Медали в этот день будут разыграны среди смешанных эстафетных команд. Отметим, что соревнования начнутся в 17:00 по омскому времени. В понедельник, 7 февраля, будут определены сильнейшие спортсмены на 500-метровке у женщин и 1000 метрах у мужчин. 9 февраля мы узнаем имена олимпийских чемпионов на 1500-метровой дистанции у мужчин, а также пройдут предварительные забеги на 1000 метров и полуфиналы на 3000 метров (эстафета) у женщин. 11 февраля будут разыграны медали на 1000 метрах у женщин, а также пройдут предварительные забеги на 500 метров у мужчин и полуфиналы мужских эстафет на 5000 метров. 13 февраля мир узнает имена чемпионов на 500-метровке у мужчин и в эстафете на 3000 метров у женщин. Заключительный день стартов у шорт-трекистов пройдет 16 февраля. В этот день вручат медали победителям мужской эстафеты на 5000 метров и чемпионкам на 1500-метровой дистанции.