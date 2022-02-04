В Омске Павел Живодер, истязавший 9-месячного малыша, взят под стражу на 2 месяца

В суде мужчина возражал против ареста, заявляя, что спас жизнь ребёнку. Фото: СК России по Омской области

Первомайский суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу сроком на 2 месяца Павла Живодера. 32-летний мужчина, издевавшийся над девятимесячным малышом , пробудет за решеткой на время расследования.

- Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда, - пояснили в региональном следственном комитете.

Напомним, что накануне управление следственного комитета возбудило уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. В ходе проверки следователями установлено, что к этому причастен 32-летней сожитель матери ребенка.

По информации следователей, в ходе допроса обвиняемый вину признал, но в суде, возражая против ареста, заявил, что спас жизнь ребёнку. Сейчас потерпевший ребенок находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.