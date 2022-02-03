Заместителем мэра Омска стала Елена Дячук

Слухи о ее назначении распространялись ещё на прошлой неделе. Фото: Инстаграм Сергея Шелеста

В своём аккаунте в Инстаграм мэр Омска сообщил, что новым директором департамента городской экономической политики и заместителем мэра назначена Елена Дячук.

Перед чиновницей, которая ранее работала в областном правительстве, поставлена приоритетная задача о привлечении инвестий на строительство школ, детских садов, переселения из аварийного жилья и ремонта дорог.

Также Дячук должна вести работу с бизнес-сообществами, следить и увеличивать доходную часть городского бюджета.