В Омске вместо тропинки до Амурской Ленты через ЖД пути построят пешеходный переход

Специалисты прокомментировали, что тротуарная дорожка на самом виадуке не предусмотрена Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 3 февраля, стало известно о возможном строительстве пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улицы 21-й Амурской. Проект обсудили представители мэрии и Омской дистанции пути Западно-Сибирской железной дороги.

Строительство планируют провести из-за частых просьб омичей, которые проживают в этой местности. Но проблема в том, что за эту зону не отвечает администрация города Омска, территория находится в ведение управление РЖД.

В случае если строительство перехода удастся включить в инвестиционную программу РЖД, то там появится пешеходный переход. А мэрия обязуется построить тротуары.

- В ходе совещания была достигнута договоренность о том, что Омская дистанция пути Западно-Сибирской железной дороги внесет предложения по включению проекта обустройства перехода через железнодорожные пути в инвестиционную программу РЖД. Стоимость данного проекта составляет около 15 миллионов рублей, - отметили в пресс-службе мэрии.