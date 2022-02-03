Омичка украла более миллиона рублей

Общая сумма кражи составила 1 300 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 февраля, омская полиция сообщила о краже в особо крупном размере. 38-летнего омича без сбережений оставила 21-летняя девушка.

Известно, мужчина пригласил спутницу к себе домой, чтобы приятно провести время. О его тайниках она узнала, когда он с ней рассчитывался за услугу. Позже, когда клиент уснул, девушка вскрыла тайники и умыкнула.

- Наличные в размере 1,2 млн рублей, как выяснила дежурный следователь, мужчина хранил в тепловом узле завернутыми в пакет. Еще 78 000 рублей лежали в прихожей, в шкафу, - рассказали в полиции.

Подозреваемую задержали на съёмной квартире. К тому моменту она успела потратить 150 тысяч рублей, купив себе дорогостоящий смартфон и пару смарт-часов.

Позже выяснилось что девушка уже имеет семь судимостей, в том числе и за грабёж. Сейчас на неё возбуждено дело по статье «Кража, совершенная в особо крупном размере». Преступнице грозит до 10 лет лишения свободы.