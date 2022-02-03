С понедельника оперштаб отправляет омских школьников на «дистант»

В регионе в 3,5 раза выросла нагрузка амбулаторно-поликлинические учреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По решению оперштаба, с 7 по 19 февраля не будут посещать занятия ученики 2-8-х и 10-х классов. Для них организуют удаленный формат обучения. Ученики первых классов на неделе с 7 по 11 февраля будут также учиться дистанционно, а неделя с 14 по 18 февраля для них станет каникулярной.

- Дистанционно будут работать колледжи и техникумы, за исключением тех, кто сейчас проходит промежуточную аттестацию. По детским садам продолжаем действовать индивидуально и закрываем только в случае превышения порога заболеваний в 20%, - прокомментировал решение оперштаба губернатор региона Александр Бурков.

Также приостановят оказание плановой медицинская помощи. Но стационары продолжат работать в полном объеме. Еще одно изменение коснется больничных листов. Их будут выдаваться только в дистанционном формате при положительном ПЦР, а также детям.