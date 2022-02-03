В Омске более 3 тысяч семей стали многодетными в 2021 году

В именах отражается и родительская любовь, и желание наделить своего ребенка определенными чертами характера Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшней пресс-конференции, 3 февраля, начальник ЗАГСа Омской области Наталья Биляченко рассказала о зарегистрированных актах рождения детей. Известно, что родилось за 2021 год 17 630 ребятишек, из них 9123 мальчика и 8472 девочки.

По сравнению с 2020 годом, девочек родилось на 359 меньше. При этом 35 детей не получили свидетельство о рождении до года, поэтому родителям пришлось получать эти документы через суд.

Более шести тысяч детей родились в семье первенцами и почти столько же стали вторым ребёнком в семье. Многодетными в 2022 году стало больше трёх тысяч омичей. На районы Омской области распространились случаи рождения десятого, одиннадцатого и двенадцатого ребёнка в семье.

Отметим, что популярными именем среди девочек стало Софья, а среди мальчиков Александр. Семнадцать двойных имён присвоили мальчикам. Большая часть из них теперь носят имя - Мухаммад-Али. Пять девочек получили имена: Ева-Мария, Ева-Виктория, Мария-Изабелла, Бао-Ань и Мия-Мадина. Тройное имя получил мальчик, его назвали Даниэль-Бентли-Александр.

В 2021 году государственная регистрация рождения 112 детей произведена в торжественной обстановке.