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Общество3 февраля 2022 9:15

Александр Шлеменко пожелал российским спортсменам удачи на Олимпиаде

Знаменитый борец написал об этом в своем инстаграме.
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«Завтра в Пекине состоится открытие зимней Олимпиады! Александр Шлеменко пожелал российским спортсменам удачи и отметил, что гордится тем, что в составе олимпийской сборной есть омичи!» - написал в свое инстаграме Александр Шлеменко. Борец сообщил, что наш регион на играх в Пекине представят четыре спортсмена: шорт-трекист Павел Ситников; Хоккеисты Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов и Дамир Шарипзянов.

Коллектив школы «ШТОРМ» присоединился к словам Александра Шлеменко и также пожелал спортсменам победы.

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