Александр Шлеменко пожелал российским спортсменам удачи на Олимпиаде

«Завтра в Пекине состоится открытие зимней Олимпиады! Александр Шлеменко пожелал российским спортсменам удачи и отметил, что гордится тем, что в составе олимпийской сборной есть омичи!» - написал в свое инстаграме Александр Шлеменко. Борец сообщил, что наш регион на играх в Пекине представят четыре спортсмена: шорт-трекист Павел Ситников; Хоккеисты Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов и Дамир Шарипзянов.

Коллектив школы «ШТОРМ» присоединился к словам Александра Шлеменко и также пожелал спортсменам победы.