Умопомрачительное зрелище: в Омск приехал с гастролями продюсерский центр Гии Эрадзе и Росгосцирк

Омичам обещают яркое, незабываемое шоу. Фото: продюсерский центр Гии Эрадзе.

Омичам хорошо знакомо творчество короля манежа Гии Эрадзе. В этот раз маэстро представляет абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов!

«5 континентов» - это настоящая феерия на манеже, в которой задействованы более 100 артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество костюмов.

Зрители увидят редкие, невероятно сложные и зрелищные номера - воздушный полёт, трюки которые выполняются без страховки на высоте более 23 метров! Душевная история настоящей до глубины души вас тронет и трогательная история настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро, воздушных гимнастов на ремнях.

Искрометные, талантливые, экспрессивные Заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт Лада и Александр Сарнацкие будут проводниками зрителей в чарующий мир «5 континентов» на протяжении всего спектакля.

Беспрецедентный проект, незабываемое зрелище, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня. Участники проекта завоевали более 20 международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать, чтобы творить!

Любители животных восхитятся премьерой шоу – уникальным номером с группой дрессированных канадских бизонов под руководством Рустама Газзаева в образе великого викинга.

А также настоящей цыганской свадьбой, во время которой можно насладиться авторскими трюками: танцующими медведями! Косолапые ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят «букет невесты» и даже скачут верхом на коне!

Помимо этого вы увидите аттракцион с участием тигров, лилигров, леопардов и черных пантер под руководством Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых – рекордсмен по количеству высших международных наград -10!!! Наталия - обладательница Золотой короны фестиваля «Принцесса цирка», Андрей – обладатель звания «Дрессировщик года». Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться!

Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства, артисты являются победителями 10 сезона телепроекта «Минута славы: Юбилейный сезон». Также, атлеты представляют уникальный жанр – групповая акробатика на верблюдах: трюки исполняются на повозке, запряженной параллельно бегущими верблюдами.

Умопомрачительные трюки акробатов на дорожке переносят зрителя на в знойную пустыню, где в объятьях ночи Шехерезада повелевает своими бедуинами.

В финале шоу зрители окажутся на балу, и в полной мере погрузятся в атмосферу праздника для детей и взрослых! Феерия на манеже, 120 артистов, более тысячи уникальных костюмов, три часа незабываемого зрелища!

ШОУ, КОТОРОЕ НЕЛЬЗЯ НЕ УВИДЕТЬ И НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!

Стоимость билетов: от 600 до 2500 руб.

Детям до 3-х лет бесплатно со свидетельством о рождении, с 3-х лет – полный билет.

Билеты он-лайн: www.circus-omsk.ru, www.royalcircus.ru

Тел. +7 (3812) 34 36 36, +7 (3812) 34 37 37