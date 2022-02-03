«Росводоканал Омск» призывает омичей сообщать об открытых колодцах

- Безусловно, кражи крышек люков наносят экономический ущерб предприятию. Однако риски, связанные с причинением вреда здоровью горожанам, или нанесением ущерба автотранспортным средствам намного серьёзнее. Мы просим омичей быть внимательными на улицах и дворах, оперативно сообщая в компанию об открытых колодцах или поврежденных, сдвинутых люках. В течение часа с момента поступления заявки в диспетчерскую предприятия на место выезжает бригада и предпринимает меры, чтобы не допустить трагических ситуаций. Только вместе с горожанами мы сможем сделать город комфортным и безопасным, - рассказал руководитель «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

По фактам краж крышек колодцев водоканал сотрудничает с УМВД по Омской области. В прошлом году в городские отделы полиции было направлено 135 заявлений. И есть положительные примеры, когда удаётся наказать злоумышленников. Так, в январе 2022 года прокуратурой Октябрьского округа был вынесено обвинение в отношении 26-летнего омича. С июня по октябрь 2021 года он совершил 15 преступлений, причинив омскому водоканалу имущественный ущерб на общую сумму 91,8 тысяч рублей. Ради наживы похищенные крышки люков омич-вандал разбивал и сдавал в пункты металлолома.

Именно чугунные люки становятся предметом внимания злоумышленников. Полимерно-песчаные - не представляют для них интереса. Специалисты отмечают, что чаще всего пропадают крышки в районе Телевизионного района и городке Нефтяников.

Сотрудники водоканала регулярно проверяют наличие и целостность люков, осматривают состояние горловин и стенок колодцев, но внимательность и отзывчивость жителей помогут сделать наш город безопаснее. Сообщить об открытом колодце можно круглосуточно в диспетчерскую предприятия по телефону 75-04-00, или в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Омска по номеру 78-78-78.

Справка: В настоящее время в эксплуатации «Росводоканал Омск» находится: 13 926 водопроводных и 39 783 канализационных колодцев.