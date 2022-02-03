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Общество3 февраля 2022 8:10

Сегодня оперштаб решит вопрос с удаленкой в омских школах

Из-за большого числа заболевших детей и школ, закрывшихся на карантин, будет решаться вопрос образовательных процессов
Виктория КОВЕРНЕВА
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Сегодня в Омске из 23 вузов и филиалов только 11 работают очно

Сегодня в Омске из 23 вузов и филиалов только 11 работают очно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально через пару часов в Омске пройдет внеочередное заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. Одной из тем повестки станет перевод на дистанционное обучение омских школьников.

- Будем смотреть по введению массового ограничения в школы. Минобразования с минздравом полностью проводят сейчас анализ ситуации. Будем определять, кого переводить на дистант, могут быть ранние каникулы, возможно еще что-то. Но нам нужно февраль пережить, чтобы не было массовых заражений среди детишек и взрослых, - анонсировал часть повести губернатор Александр Бурков в интервью ГТРК «Иртыш».

Также на заседании будут подведены итоги дистанционного формата взаимодействия минздрава с пациентами. Еще одим вопросом станет оказание плановой помощи. Сейчас эпидемиологи настаивают на временной отмене приема пациентов на запланированные операции.

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