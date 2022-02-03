В Омске в 2021 году зарегистрировали 12 тысяч семей, а развелись 9 тысяч

Времена от года и до десяти лет наиболее сложные для супружеских пар Фото: Рамиль ГАЛИ

Сегодня, 3 февраля, на пресс-коференции начальник ЗАГСа Омской области Наталья Биляченко рассказала о итогах заключения бракосочетаний в 2021 году. Стало известно, что 11 879 семей узаконили свои отношения. Отметим, это на 1500 случаев больше чем в 2020 году.

Из этого числа, 6 472 пар вступили в брак впервые. Всё больше омичей хотят провести этот особый случай в торжественной обстановке. Чаще всего женятся новобрачные от 21-го года до 30 лет. Также есть супруги не достигшие совершеннолетнего возраста, таких в регионе 69.

Отметим, что по Омской области было проведено тринадцать юбилейных свадеб. Из них наиболее популярны серебряные и золотые годовщины.

- В целях повышения статуса семьи в обществе подразделениями управления ЗАГС в 2021 году продолжается та же добрая традиция, а именно чествование юбиляров супружеской жизни. Тринадцать видов юбилейных свадеб было проведено подразделениями управления ЗАГС. Наиболее популярными сохраняются серебряные и золотые. Но, хочется отметить такие юбилеи как изумрудные (пятьдесят пять лет), бронзовые (двадцать два года) и вербные (пятьдесят один год). Ведь фактически каждый год супружеской жизни бывает юбилейным, потому что он бывает только раз именно в этой семье, - комментирует Наталья Биляченко.

Также было зарегистрировано 8 410 расторгнутых браков. Наибольшая часть из них по решению суда. Около восьми тысяч детей остались в неполных семьях.