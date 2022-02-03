Уже 203 случая заражения омикроном обнаружили в Омской области

Сегодня в Омске пройдет внеочередное заседание оперштаба Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального Роспотребнадзора, в Омской области зафиксировано 203 случая заражения штаммом «омикрон». Всего за период распространения новой инфекции было исследовано 357 проб.

- Заболевшие не покидали территорию Омской области. Завозных случаев из других государств или регионов РФ не выявлено, - отметили в ведомстве.

Между тем, количество заражений коронавирусом ежедневно увеличивается в среднем на 20%. Накануне омский минздрав опубликовал новую рекордную цифру: 1663 заболевших за сутки. Госпитализированы 212 человек.

Сегодня, 3 февраля, в правительстве региона состоится экстренное заседание оперштаба. Предварительно известно, что члены совета будут обсуждать удаленку в школах и доступность медобследования для выявления заражения ковидом.