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Общество3 февраля 2022 4:22

Уже 203 случая заражения омикроном обнаружили в Омской области

Специалисты утверждают, что пациенты заразились вирусом в регионе
Виктория КОВЕРНЕВА
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Сегодня в Омске пройдет внеочередное заседание оперштаба

Сегодня в Омске пройдет внеочередное заседание оперштаба

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального Роспотребнадзора, в Омской области зафиксировано 203 случая заражения штаммом «омикрон». Всего за период распространения новой инфекции было исследовано 357 проб.

- Заболевшие не покидали территорию Омской области. Завозных случаев из других государств или регионов РФ не выявлено, - отметили в ведомстве.

Между тем, количество заражений коронавирусом ежедневно увеличивается в среднем на 20%. Накануне омский минздрав опубликовал новую рекордную цифру: 1663 заболевших за сутки. Госпитализированы 212 человек.

Сегодня, 3 февраля, в правительстве региона состоится экстренное заседание оперштаба. Предварительно известно, что члены совета будут обсуждать удаленку в школах и доступность медобследования для выявления заражения ковидом.

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