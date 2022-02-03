Объемы экспорта в Омской области выросли на треть

По данным Минэкономики региона, объем экспорта продукции предприятий области за девять месяцев прошлого года вырос на 32 % и составил почти 700 млн долларов.

«Несмотря на ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией, омским предприятиям удалось увеличить объемы взаимной торговли. За девять месяцев рост внешнеторгового оборота составил 23,5 %, сумма превысила миллиард долларов, из них на экспорт приходится почти 700 млн долларов, на импорт – более 300 млн долларов. В структуре экспорта и импорта преобладают продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сырье, машиностроительная продукция», – сообщают в региональном Минэкономики.

В ведомстве пояснили, что с прошлого года в Омской области разрабатывается программа развития регионального экспорта. Ее цель – обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта в 1,5 раза к 2024 году с выходом на 2-кратный рост в 2030 году. Об этом в ноябре прошлого года сообщала региональный министр экономики Анна Негодуйко.

По ее словам, перспективными для развития омские власти считают три направления. Это АПК и промышленное производство, так как на их долю приходится более 80 % всего регионального экспорта.

Омская область активно развивает международное сотрудничество. В прошлом году региону удалось значительно увеличить объемы взаимной торговли со странами ближнего зарубежья, в частности с Республикой Беларусь и Узбекистаном. В 1,8 раз вырос товарооборот с Беларусью за счет экспортных поставок углеводородов ациклических, фенолов и эфиров простых, изделий из пластмасс. В 2021 году была подписана Дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества. На 18,5 % увеличился внешнеторговый оборот с Узбекистаном. В Узбекистан организованы поставки шин для транспортных средств, масла подсолнечного, кондитерских изделий, шоколада, лесоматериалов и крафт-бумаги. В Омскую область увеличились поставки из Узбекистана предметов одежды и принадлежностей к ней. В 2021 году Омскую область посетила делегация Джизакской области Узбекистана, сейчас ведется работа по подготовке соглашения о сотрудничестве. С Республикой Казахстан взаимный товарооборот увеличился на 12,7 %, а экспорт Омской области в Казахстан – на 29,3 %. Увеличение экспорта Омской области в Казахстан обусловлено ростом поставок сельскохозяйственных машин, измерительных приборов. Среди стран дальнего зарубежья традиционно в тройку лидеров среди торговых партнеров области входит Китай. За 9 месяцев 2021 года омский экспорт в Китай вырос на 68,4 % в основном за счет роста поставок масличных культур и масел.

Всего с января по сентябрь предприниматели сотрудничали с 95 странами.