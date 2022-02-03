Александр Бурков считает, что ГРС-29 имеет стратегическое значение для газификации левобережной части Омска и Омского района

Задачи на 2022 год отражены в плане-графике синхронизации работ, утвержденном ранее Губернатором Омской области Александром Бурковым и Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Согласно документу, в текущем году «Газпром» будет вести работы по 19 объектам газификации региона общей протяженностью 455 км, в том числе по 4 газораспределительным станциям. В частности, в 2022 году планируется проведение проектно-изыскательских работ по ГРС «Тарская» и завершение строительства ГРС-29 в Омске.

«Ключевой объект текущего года в совместной с «Газпромом» программы развития газоснабжения и газификации Омской области – это ГРС-29, которая имеет стратегическое значение для газификации левобережной части Омска и Омского района. В перспективе ГРС-29 обеспечит дополнительно подачу газа в ряд районов на юге области. Также важно, что ведется работа по ГРС «Тарская». Её появление станет основой для развития газоснабжения северных районов – Знаменского, Тарского и Тевризского», – подчеркнул Губернатор Омской области Александр Бурков.

Кроме того, в плане-графике учтено строительство 430 км внутрипоселковых газопроводов с вводом до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Это позволит газифицировать до 2025 года 11 422 домовладения в 10 районах Омской области: Большереческом, Знаменском, Кормиловском, Москаленском, Называевском, Оконешниковском, Омском, Тарском, Тевризском, Шербакульском.