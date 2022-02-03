62 врачебные амбулатории и ФАПа появится в Омской области в 2022 году

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Омской области в 2022 году планируется проектирование и строительство 62 врачебных амбулатории и фельдшерско-акушерских пункта.

- Совершенствование сельской медицины – вопрос принципиальный. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу – обеспечить шаговую доступность в первичном звене здравоохранения. И мы её планомерно выполняем при поддержке федерального центра, - отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

В ближайшие две недели, со 2 по 14 февраля, будет объявлено 56 единых аукционов для строительства 38 ФАПов и 18 врачебных амбулаторий в 21 районе Омской области. Единый аукцион предусматривает подготовку проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и поставку оборудования. «Организация таких аукционов значительно упрощает процесс их создания: часть рабочих процессов может быть запущена параллельно, что позволяет существенно экономить время, и как можно скорее создать медучреждение для жителей, которые в нем остро нуждаются», - отметил заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антон Заев.

Согласно техническому заданию, площадь врачебных амбулаторий составил не менее 191 кв.м, а ФАПов – не менее 89 кв.м.

Список 56 врачебных амбулаторий и ФАПов по районам Омской области

Муромцевский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Камышино-Курское,

- 4 ФАПа в с. Бергамак, с. Кондратьево, д. Карташово и д.Окунево;

Русско-Полянский муниципальный район:

- 2 амбулатории в с. Цветочное и с. Целинное,

- 3 ФАПа в с. Калинино, с. Новосанжаровка и с. Сибирское;

Москаленский муниципальный район:

- 2 амбулатории в с. Звездино и с. Новоцарицыно

- 3 ФАПа в д. Гвоздевка, с. Екатериновка и д. Родная Долина;

Нововаршавский муниципальный район:

- 3 амбулатории в с. Заречное, с. Победа и в с. Славянка,

- 2 ФАПа в с. Бобринка и д. Русановка;

Горьковский муниципальный район:

- 2 амбулатории в пос. Алексеевский и с. Сухое

- ФАП в с. Красная Поляна;

Кормиловский муниципальный район:

- Амбулатория с. Сыропятское Омской области

- 2 ФАПа в д. Веселый Привал и в д. Немировка;

Нижнеомский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Старомалиновка

- 2 ФАПа в с. Паутовка и с. Хомутинка;

Одесский муниципальный район:

- 2 амбулатории в с. Буняковка и с. Побочино

- ФАП в с. Орехово;

Полтавский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Вольное,

- 2 ФАПв в пос. Бельдеж № 12 и с. Никоновка;

Тарский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Пологрудово;

- ФАП в с. Ложниково;

Черлакский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Южно-Подольск;

Шербакульский муниципальный район:

- Амбулатория в с. Таловское;

Усть-Ишимский муниципальный район:

- 3 ФАПа в с. Загваздино, с. Орехово и пос. Скородум.

Тевризский муниципальный район:

- 3 ФАПа в д. Байбы, с. Бородинка и в с. Петрово

Омский муниципальный район:

- 2 ФАПа в д. Петровка и с. Красная Горка;

Крутинский муниципальный район:

- 2 ФАПа в с. Новокарасук и в с. Оглухино;

Колосовский муниципальный район:

- 2 ФАПа в с. и с. Новологиново;

Марьяновский муниципальный район:

- ФАП в д. Шереметьевка;

Любинский муниципальный район:

- ФАП в с. Боголюбовка;

Таврический муниципальный район:

- ФАП на станции Жатва;

Оконешниковский муниципальный район:

- ФАП в с. Сергеевка;

Большереченский муниципальный район:

- ФАП в д. Решетниково.

Еще по 2 амбулаториям в с. Звонарев Кут Азовского и пос. Ростовка Омского района, а также одному ФАПу в с. Красный Яр Большереченского района аукционы проведены в конце прошлого года: на данный момент ведется их проектирование. Еще по трем ФАПам (в с. Становка Большеуковского района, с. Южное Павлоградского района и с. Белый Яр Тевризского района) в связи со сменой населенных пунктов и местоположения по предложению Минздрава Омской области формируются новые земельные участки – торги по ним планируется провести в апреле 2022 года.