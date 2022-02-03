В Омске торговый центр, где не проверяли QR-коды, оштрафовали на 50 тысяч рублей

За нарушение эпидемических мер в регионе выписано штрафов на 58 млн рублей
Фото: Александр РОГОЗА
Куйбышевский районный суд оштрафовал один из омских торговых центров, где не проводилась проверка QR-кодов у посетителей. Сумма штрафа составила 50 тыс. рублей.
Название торгового центра не называется, известно лишь, что нарушение выявили во время рейда еще в прошлом году.
- После проведения административного расследования протокол передан в суд для вынесения решения. Суд постановил наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в омском министерстве региональной безопасности.
К слову, сейчас на рассмотрении омских судов находятся еще два аналогичных дела.