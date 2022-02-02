В омских больницах не хватает коек для заболевших

Лекарств от COVID-19 для лечения омичей достаточно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что омским больницам сложно справляться с заболевшими коронавирусом. Каждый день пациентов поступает всё больше, от болезни не застрахованы и врачи.

- Сейчас система здравоохранения, несмотря на всю готовность, физически не справляется. Из 711 студентов-волонтеров, которые вышли на помощь в поликлинику, уже 30 % заболели. Из 1 130 врачей, работающих в поликлиниках Омска на приеме, болеют уже 200. Медицинский персонал заболевает, нагрузки растут, - объяснил губернатор города.

По словам главы региона, минздрав готов увеличить число коек для взрослых в два раза, а также детских в пять раз. Также детские отделения уже обеспечили кислородными системами.

Напомним, что за последние сутки число новых больных коронавирусом в Омской области выросло в 2,5 раза.