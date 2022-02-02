Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 11:32

Ректор ОмГПУ вновь вошел в федеральный рейтинг упоминаемости в СМИ

КомментироватьОставить комментарий(0)

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных Медиалогии опубликовал рейтинг упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов в январе 2022 года.

Единственным омским ректором в медиарейтинге стал Иван Кротт. Он вошел в топ–50 руководителей организаций высшего образования и занял 37 строчку из 50, значительно улучшив показатели декабря 2021 года. Согласно опубликованному медиарейтингу, педагогические университеты представлены только двумя вузами – ОмГПУ и РГПУ им. А.И. Герцена.

Эксперты отмечают, что, благодаря личному участию Ивана Кротта в реализации третьей миссии ОмГПУ, политика информационной открытости вуза вышла на качественно новый уровень.

0