Ректор ОмГПУ вновь вошел в федеральный рейтинг упоминаемости в СМИ

Фонд «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных Медиалогии опубликовал рейтинг упоминаемости в СМИ ректоров российских вузов в январе 2022 года.

Единственным омским ректором в медиарейтинге стал Иван Кротт. Он вошел в топ–50 руководителей организаций высшего образования и занял 37 строчку из 50, значительно улучшив показатели декабря 2021 года. Согласно опубликованному медиарейтингу, педагогические университеты представлены только двумя вузами – ОмГПУ и РГПУ им. А.И. Герцена.

Эксперты отмечают, что, благодаря личному участию Ивана Кротта в реализации третьей миссии ОмГПУ, политика информационной открытости вуза вышла на качественно новый уровень.