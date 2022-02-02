В Омске новые улицы на Левом берегу назовут в честь Дмитрия Язова и Ивана Улыбина

Дмитрий Язов и Иван Улыбин служили в Красной армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 2 февраля, на заседании депутаты приняли решение назвать улицы в память героев Советского союза. Они расположатся на Левобережье и будут именоваться в честь Дмитрия Язова и Ивана Улыбина.

Носить имя маршала Дмитрия Язова будет улица расположенная параллельно улице Рокоссовского. Он известен не только как маршал Советского союза. Его корни тесно связаны с Омской областью.

Также именем Ивана Улыбина назовут улицу расположенную параллельно улице Кондратюка. Омич был участником в форсировании реки Одер. Также фигурировал в боях за город Штеттин, в освобождении Чехословакии и штурме Берлина.

- В Омске именами Героев Советского союза, Героев России и участников Великой Отечественной войны названы 98 улиц, на Левобережье таких улиц 34. Теперь еще двум новым улицам Кировского округа присвоены имена героев — Ивана Константиновича Улыбина и Дмитрия Тимофеевича Язова, —пояснил глава администрации Кировского округа Андрей Горбачев.