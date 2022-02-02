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Общество2 февраля 2022 9:17

Губернатор Омской области Александр Бурков согласовал изменения в работе мэрии

На городском совете уточнили все детали
Виктория КОВЕРНЕВА
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Теперь на каждую сферу будет свой заместитель

Теперь на каждую сферу будет свой заместитель

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Омска Сергей Шелест утвердил новую структуру администрации города. Об этом стало известно сегодня, 2 февраля, после пленарного заседания городского совета.

Поправки внесли для того, чтобы организовать и наладить работу вице-мэров и руководителей департаментов. А также важно отрегулировать работу окружных администраций.

В числе изменений работа первого заместителя мэра. Помимо кураторства департамента городского хозяйства он станет контролировать окружные администрации. За департамент жилищной политики будет ответственен заместитель мэра в сфере строительства. О других изменениях КП-Омск писала ранее.

Глава Омска в ходе обсуждения новой структуры с городскими депутатами уточнил, что все изменения уже согласованны с губернатором Александром Бурковым.

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