Более 3 тысяч новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ создадут в Омской области в этом году

На пресс-конференции заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Татьяна Дернова рассказала о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории Омской области.

В 2022 году запланированы мероприятия по созданию 3 073 новых мест в 52 образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей дополнительного образования, в том числе трех спортивных клубов, трех школьных театров, двух медиацентров, одного музея. На это предусмотрено 37,8 млн рублей. «Важно, чтобы школьник имел возможность после уроков чем-то заниматься в соответствии со своими интересами. Открытие новых мест и их оборудование необходимым инвентарём как раз поможет привлечь в сферу дополнительного образования новых воспитанников, которые еще не определились с направлением», - отметила Татьяна Дернова.

По ее словам, среди заявленных 64 программ дополнительного образования превалирует техническая направленность и физкультурно-спортивная. В проекте участвуют 20 муниципальных образований. Это Большереченский, Большеуковский, Исилькульский, Калачинский, Колосовский, Крутинский, Марьяновский, Москаленский, Нижнеомский, Омский, Оконешниковский, Павлоградский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Тарский, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский районы, город Омск, а также три государственных учреждения: центр духовно-нравственного воспитания «Исток», Омская областная станция юных техников и Областная детско-юношеская спортивная школа».

В 2022 году будет продолжена программа капитального ремонта школьных спортивных залов. За последние годы обновлены 145 спортзалов, в прошлом году – 11, на очереди ремонт 12 новых спортивных залов. На эти цели в 2022 году будет выделено 17,7 млн рублей. «Реализация этого важного социального направления дает возможность приобщить к регулярным занятиям спортом и физической культурой не только школьников, но и жителей села, в котором ремонтируется школьных спортзал. Все спортивные объекты после ремонта очень востребованы», - сообщила министр образования. Всего с 2021 по 2023 годы проведут ремонтные работы в 33 спортивных залах муниципальных школ, чтобы привлечь к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время дополнительно более 1 200 обучающихся и создать дополнительно 33 школьных спортивных клуба.

Кроме того, в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году планируется обеспечить проведение мероприятий по профессиональной ориентации для 9 328 обучающихся. В рамках открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», мероприятиями по профессиональной ориентации будет охвачено около 69 тыс обучающихся омских школ.