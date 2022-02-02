Ожидается, что в «Лыжне России» в Омской области примет участие 8000 человек

Главный старт региона пройдет в Омске на стадионе Омского государственного аграрного университета (ул. Физкультурная, 12).Старт – в 12:00.

Также «Лыжня России» будет организована в районах области. Так, в прошлом году гонка прошла в Полтавском, Калачинском, Тюкалинском, Любинском, Большереченском, Тарском, Седельниковском, Знаменском, Одесском, Саргатском, Азовском, Омском, Тевризском, Горьковском, Оконешниковском и Шербакульском. В этих же районах запланирована гонка 2022 года. Всего организаторы ожидают на старте около 4000 человек в Омске и еще столько же в районах.

Как всегда на «Лыжне России» участники смогут выбрать одну из дистанций. В этом году запланирован VIP-забег на символические 2022 метра для членов Правительства Омской области, сотрудников региональных министерств и городской администрации, депутатов, руководителей областных и городских учреждений и ведомств. Также запланированы гонки на дистанциях 5 км – для молодых и 10 км – для опытных спортсменов.

Регистрация стартующих в Омске будет проходить 10 и 11 февраля с 10:00 до 17:45 в спортивном зале по адресу: ул. Певцова, 1. Чтобы подать индивидуальную заявку, необходим допуск от участкового терапевта (педиатра). Пакет участника – номер и шапочку – лыжники получат сразу. Коллективные заявки будут приниматься в эти же сроки, но свои пакеты команды получат перед стартом на месте проведения гонки.