Гастроли Омского театра драмы в Москве пройдут на сцене Тетра им. Е.Вахтангова

С 12 по 18 марта 2022 года состоятся «Большие гастроли» Омского государственного академического театра драмы в Москве, организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкультуры России. В рамках межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова пройдут показы спектаклей «Визит дамы», «Дядя Ваня», «Свидригайлов. Сны», «Блистательный Санкт-Петербург», «Аркадия», «Время женщин» и «Обманщики». Гастроли театра приурочены к 200-летию Омской области. Программа «Больших гастролей» Омского академического театра драмы охватит все площадки Театра Вахтангова: Основную, Новую и Симоновскую сцены.

Кроме основной афиши в рамках гастролей 13 и 14 марта на Малой сцене театра «Школа драматического искусства» пройдут спектакли Омского Театра живописи. Московские зрители смогут увидеть спектакли «Эрмитаж» и «Я – Караваджо».

Омский академический театр драмы и Московский Театр имени Евгения Вахтангова связывает давняя, исторически обусловленная дружба. В октябре 1941 года Вахтанговский театр был эвакуирован из Москвы в Омск, где работал на сцене местного драматического театра почти два года. Репетировать часто приходилось ночами, в небольшом театре одновременно трудились две труппы – омская и московская, чередуя постановки на сцене. Спустя годы театры ввели традицию обменных гастролей, сохраняемую и сегодня.

Напомним, в июне 2021 года на театральных площадках Омска прошли гастроли легендарного Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Омичи получили уникальную возможность увидеть известные на весь мир спектакли, а также одними из первых посмотрели премьерные постановки.