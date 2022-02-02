В Омске депутатов в 2022 году будут выбирать местные жители

Мэр города отметил, что избиратель должен знать своего депутата в лицо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 2 февраля, прошло пленарное заседание Омского городского совета. Там обсудили вопрос на тему изменения системы выборов депутатов. Напомним, что 11 февраля пройдут выборы седьмого созыва.

Условия проекта в том, что все 40 депутатов будут выбраны по большинству голосов в своём избирательном округе. Это значит, что граждане сами определяют подходящую кандидатуру. Проголосовать омичи смогут лично на избирательном участке, либо дистанционно.

Владимир Корбут отметил сроки проведения: 9 марта пройдут публичные слушания, 25 марта вопрос рассмотрит горсовет, а 15 мая будут приняты решения по 40 округам.

Также отметим, что КПРФ не согласилась с подобной системой. Но, глава департамента правового обеспечения Олег Баланов напомнил, что депутаты уже избирались таким способом.