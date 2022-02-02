В Омске по выходным будут перекрывать улицу Рождественского

Теперь продавать сельскохозяйственную продукцию жители Омска и области смогут не озираясь на проезжающий транспорт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Омска сообщает о еженедельных временных ограничениях движения транспорта по улице Рождественского. Это связано с проведением ярмарки выходного дня, которая располагается возле Ленинского рынка. Также в районе проведения выставки-продажи с 08:00 до 16:00 запретят парковку всех видов транспорта. Для водителей организуют возможный маршрут объезда: между улицей Серова и улицей Всеволода Иванова — от дома №15 до дома №7 по улице Рождественского.

Движение автомобилей по улице Рождественского на участке от здания 6 корпус 2 до здания 6 корпус 5 будет ограничено с 08:00 до 16:00 в следующие дни:

5, 12, 19, 26 февраля;

5, 12, 19, 26 марта;

2, 9, 16, 23, 30 апреля;

7, 14, 21, 28 мая;

4, 11, 18, 25 июня;

2, 9, 16, 23, 30 июля;

6, 13, 20, 27 августа;

3, 10, 17, 24 сентября;

1, 8, 15, 22, 29 октября;

5, 12, 19, 26 ноября;

3, 10, 17, 24, 31 декабря.