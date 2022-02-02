В Омской Школе краеведения и экскурсоведения готовят экскурсоводов к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею

В Омске продолжается обучение в Школе краеведения и экскурсоведения, которая функционирует на базе Омского государственного педагогического университета. Слушатели, а это 35 человек, готовятся к предстоящему Молодежному чемпионату мира по хоккею. Особенность этого курса – разработка обзорных экскурсий по городу, которые будут проводиться для гостей Омска, в том числе в дни проведения Чемпионата.

- В этом году акцент сделан именно на пешеходные и автобусные обзорные экскурсии. Это связанно с нарастающим турпотоком и запросом самих туристов. Слушатели учатся выстраивать маршруты с учетом пожелания туристов, правильно отбирать и интересно подавать все объекты. Такая экскурсия всегда требует более тщательной подготовки и общей эрудиции, но помогает по-новому взглянуть на весь регион, показать его особенность туристам и влюбить в Омскую область, - рассказала куратор курса «Краеведение и экскурсоведение» Дарья Шалда.

Помимо работы над маршрутами, будущих экскурсоводов подготавливают с психологической точки зрения: занятия в рамках темы «Психология экскурсионной группы» помогут в будущем подстраиваться под настроение гостей и легко выходить из непредвиденных ситуаций. Обязательным элементом является обучение основам ораторского мастерства и актерской деятельности.

По итогам обучения слушатели получают сертификат о дополнительном образовании, которое необходимо для дальнейшей аттестации. Планируется, что в этом году будет осуществлен еще один набор слушателей, которые будут привлечены к работе на Чемпионате мира. Специальная программа для участников и гостей спортивного мероприятия также разрабатывается специалистами Туристского информационного центра Омской области.