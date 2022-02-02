В Омске задержали группу девочек-продростков с 320 граммами синтетики

Подельницам грозит до 20 лет лишения свободы. Фото: УМВД России по Омской области

В Омске задержаны жительницы Советского округа 17 и 16 лет. У младшей из них – ученицы 10-го класса общеобразовательной школы – в ходе личного досмотра в сумочке изъято 7 свертков с порошкообразным веществом. Об этом сегодня рассказали в омской полиции.

Как показала экспертиза, изъятые 125 граммов порошка оказались синтетическим наркотиком. Позже была задержана еще одна 17-летняя девушка. Как оказалось, закладчицы снимали квартиру в Нефтяниках и там фасовали наркотики. В ходе обыска оперативники обнаружили оборудование для взвешивания и фасовки, а также 320 граммов запрещенных веществ.

- По предварительной информации сотрудников омского наркоконтроля, несовершеннолетним несколько месяцев назад в социальной сети пришло предложение о работе. Девушки решили заработать незаконным путем. Изначально работали розничными закладчиками, через некоторое время – стали получать оптовые партии наркотика, - рассказали в полиции.

Отметим, что масса изъятого вещества соответствует особо крупному размеру, поэтому девушкам грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы проверки будут переданы в следственный комитет.