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Общество2 февраля 2022 4:23

В Омске пройдет внеплановое заседание штаба по коронавирусу

Одной из тем обсуждения станет перевод школ на дистанционку
Виктория КОВЕРНЕВА
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Накануне омский минздрав сообщил о 1315 заболевших в сутки

Накануне омский минздрав сообщил о 1315 заболевших в сутки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг в омском правительстве состоится заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщила министр образования Омской области Татьяна Дернова.

По словам чиновницы, на заседании рассмотрят вопрос массового перевода школ на дистанционное обучение.

Наверняка, темой штаба станут увеличение сроков масочного режима и режима повышенной готовности. Судя по внеплановости заседания, члены штабы также могут поднять вопрос о введение новых ограничений, так как заболеваемость ковидом в омском регионе уже приближается к полутора тысячам человек в день.