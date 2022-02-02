В Омске пройдет внеплановое заседание штаба по коронавирусу

Накануне омский минздрав сообщил о 1315 заболевших в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг в омском правительстве состоится заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 2 февраля, на пресс-конференции сообщила министр образования Омской области Татьяна Дернова.

По словам чиновницы, на заседании рассмотрят вопрос массового перевода школ на дистанционное обучение.

Наверняка, темой штаба станут увеличение сроков масочного режима и режима повышенной готовности. Судя по внеплановости заседания, члены штабы также могут поднять вопрос о введение новых ограничений, так как заболеваемость ковидом в омском регионе уже приближается к полутора тысячам человек в день.