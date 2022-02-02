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Общество2 февраля 2022 4:01

Вадим Кормилец и Олег Федоренко стали полноправными директорами департаментов мэрии Омска

Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Шелест
Виктория КОВЕРНЕВА
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Мэр считает, что оба руководителя хорошо себя проявили ранее и поэтому они достойны своих должностей

Мэр считает, что оба руководителя хорошо себя проявили ранее и поэтому они достойны своих должностей

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест в своем аккаунте в Инстаграм сообщил о долгожданных для многих кадровых решениях. Так, от приставки «исполняющий обязанности» избавился Олег Федоренко. Теперь он полноправный директор департамента культуры

Департамент транспорта официально возглавил Вадим Кормилец. Он проработал в статусе исполняющего обязанности с декабря 2020 года.

Напомним, оба чиновника занимали должности «исполняющего обязанности директора» на протяжении нескольких лет. Были назначены еще при предыдущем мэре Оксане Фадиной.

Мэр, комментируя свое решение, отметил, что оба руководителя отлично проявили себя во время исполнения обязанностей руководителей подразделений. Шелест надеется, что они продолжат вносить большой вклад в развитие города.

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