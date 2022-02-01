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Общество1 февраля 2022 12:16

В Омске автобус №20 стал регулируемым

Пассажирам доступны все льготы
Виктория КОВЕРНЕВА
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Скоро льготных маршрутов станет больше

Скоро льготных маршрутов станет больше

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили в мэрии Омска, с января 2022 года маршрут №20 переведён на регулируемый тариф. Теперь пассажирам будут доступен льготный проезд.

Стоимость проезда не будет превышать 25 рублей, для студентов и пенсионеров - 18 рублей, а для школьников - 15 рублей. Также согласно новым указам в линию должны будут выходить 24 автобуса среднего класса и два из них для пассажиров с ограниченными возможностями.

Департамент транспорта планирует сделать регулируемыми все городские маршруты. На сегодняшний день из 135 направлений 69 уже переведены.

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