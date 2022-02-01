Депутат ГД Фадина и мэр Омска Шелест обсудили совместную работу в городе

Шелест считает такое сотрудничество с депутатом ДГ очень выгодным, особенно для омичей Фото: пресс-служба администрации города Омска

Сегодня, 1 февраля, депутат ГД Оксана Фадина и мэр Омска Сергей Шелест обсудили самые насущные вопросы города: благоустройство, строительство и, конечно же, ремонты образовательных учреждений.

Деталями встречи Фадина поделилась в своем телеграм-канале. Так, депутат обратила внимание мэра на необходимые ремонтные работы в детских садах Советского округа. Как оказалось, на проблемы ей пожаловались сами жители. В продолжении темы округа родилась идея создания проектной группы по развитию территории парка «Зеленый остров».

- За мной – разработка дорожной карты с комплексом мероприятий на среднесрочную перспективу. Вы знаете, как мне дорог этот проект, поэтому его реализация остаётся в приоритете моего внимания, - написала депутат.

Помимо этого, обсуждались и другие проблемы Омска. Так, например, строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» и строительство новых детских садов.

Также депутат пообещала максимальную поддержку инициатив омских чиновников на федеральный уровень.