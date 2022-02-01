Заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора назначен омич Роман Деринг

Свою работу в должности прокурора Деринг начал именно в Омске. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Стало известно о назначении заместителя Западно-Сибирского транспортного прокурора. Им стал выпускник Омской академии МВД 39-летний Роман Деринг. Соответствующий приказ подписан генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

В биографии Деринга значится 2004 год, именно тогда он окончил Омскую академию МВД. После работал следователем в Омской транспортной прокуратуре. Был заместителем Новосибирского транспортного прокурора, начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и Западно-Сибирским транспортным прокурором, награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе ведомства.