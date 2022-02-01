На покупку сельхозтехники омские аграрии в прошлом году потратили 9,6 млрд руб

В Омской области растут темпы технического перевооружения сельского хозяйства. Аграрии региона в прошлом году закупили тракторов, комбайнов, машин и оборудования на 9,6 млрд рублей.

Инвестиции в модернизацию отрасли удвоились к уровню 2020 года и почти в 3,5 раза увеличились по сравнению с 2019 годом.

В рамках технического перевооружения сельскохозяйственного производства в 2020 году было приобретено 2,5 тысячи единиц новой техники. В 2021 году для переоснащения машинно-тракторного парка омские аграрии закупили уже 3,8 тысячи современных машин и агрегатов. Активной модернизации сельского хозяйства способствовали меры государственной поддержки – льготное кредитование и лизинговые программы.

В частности, в 2021-м для сезонных полевых работ было приобретено больше на 8,2%, чем годом ранее, зерновых комбайнов. Рост закупок кормоуборочной техники превысил 6%, а закупки тракторов увеличились на 4%.

Омская область также демонстрирует высокую динамику роста применения минеральных удобрений. По этому показателю регион вышел на лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе.