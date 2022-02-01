Молодые омичи смогут сходить в кино по «Пушкинской карте»

С 1 февраля в России началось поэтапное подключение кинотеатров к программе «Пушкинская карта». Обладатели карт, а это подростки и молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, смогут потратить две тысячи рублей из пяти тысяч на фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В Омской области по Пушкинской карте можно посмотреть фильмы как в областном центре, так и во всех муниципальных районах – здесь работают современные кинозалы.

Информация о том, что фильм доступен по Пушкинской карте, будет появляться на сайте кинотеатра в виде дополнительной кнопки при бронировании билета. К примеру, на сайте кинотеатра «Атриум-кино» уже доступны билеты по Пушкинской карте на фильмы «Мария. Спасти Москву», «Чемпион мира», «Последний богатырь: посланник тьмы».

Как рассказал директор кинотеатра «Вавилон» Борис Собко, площадка также готова к работе по Пушкинской карте, и уже в ближайшее время омичи смогут посетить сеансы.

- Для подключения к Пушкинской карте мы не только обновили программное обеспечение билетно-кассовой системы, но и приобрели два специальных платежных терминала. Поэтому покупать билеты по Пушкинской карте можно будет как на сайте, так и в кассе кинотеатра. Кроме того, обновления вносятся и в работу сайта – на баннерах с названием фильма, который участвует в программе, появится логотип Пушкинской карты, будет создана специальная страница, на которой посетители смогут видеть не только фильмы-участники из текущего репертуара, но и те, которые планируются к показу. Соответствующие указатели появятся и на афишах в самом кинотеатре. На стартовом этапе работы программы просим омичей с понимаем отнестись к возможным сложностям технического характера и, конечно, приглашаем всех в кино, – рассказал Борис Собко.

Сейчас в списке фильмов, на которые будет распространяться Пушкинская карта, более 20 позиций. Это такие ленты, как «Купе номер 6» (реж. Юхо Куосманен), «Летчик» (реж. Ренат Давлетьяров), «Море волнуется раз (реж. Николай Хомерики), «Последний богатырь: Посланник тьмы» (реж. Дмитрий Дьяченко), «Три богатыря и конь на троне» (реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов), «Чемпион мира» (реж. Алексей Сидоров), «Одиннадцать молчаливых мужчин» (реж. Алексей Пиманов) и другие.

Программа «Пушкинская карта» начала действовать в Омской области с 1 сентября 2021 года. Обладатели Пушкинских карт могут посетить мероприятия омских театров, музеев, филармонии, культурно-досуговых центров, концертных площадок. По поручению губернатора Александра Буркова, к программе «Пушкинская карта» должно подключиться как можно больше учреждений культуры Омской области. Сейчас в перечне - более 50 организаций-участников.