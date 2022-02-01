По Левобережью Омска вскоре поедут 49 новых троллейбусов

Строительство запланированно на ближайшие два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прямом эфире ГТРК «Иртыш» директор муниципального предприятия Сергей Фролов поделился планом развития троллейбусных сетей на Левом берегу.

Напомним, в этом году Омская область получила около 4 млрд рублей на строительство дорог и троллейбусных контактных сетей. В планах чиновников также отремонтировать депо на Ватутина и купить 49 новых троллейбусов. Здесь же планируется расширение и строительство дорог.

— От Волгоградской до Крупской будет расширение бульвара Архитекторов, потому что в районе Парка 300-летия Омска он заужен, там всего одна полоса в одну и другую сторону, а нам нужно будет поставить остановочные комплексы, нужно, чтобы троллейбусы могли обгонять, - объяснил Сергей Фролов.

После запуска троллейбусной сети в Омске появятся новые маршруты: 5-ый, 7-ый и 10-ый.