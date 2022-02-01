Завершился прием заявок на участие в V Международном конкурсе скрипачей им. Ю.И. Янкелевича

Почетным Президентом конкурса является народный артист CCCР Владимир Спиваков. Он лично выбрал для победителя главный приз – скрипку работы итальянского мастера Джулио Дегани и специальный приз – смычок французского мастера Джозефа Артура Виньерона. V Международный конкурс скрипачей им. Ю.И. Янкелевича приурочен к 200-летию Омской области и входит в план основных мероприятий.

Для отборочного тура каждый кандидат направил видеозапись с исполнением определенных положением конкурса сочинений. 22 заявки приняла комиссия от соискателей в младшей группе. Свои видеозаписи прислали ученики таких знаменитых школ, как МССМШ (колледж) им. Гнесиных (Москва), Академической Музыкальное Училище и ЦМШ при МГК им. П.И. Чайковского (Москва), Санкт-Петербургский музыкальный лицей, Музыкальная школа им. А.Ю. Шапорина, ГМПИ им. Ипполитова-Иванова, ДМШ при МГКМИ им Ф. Шопена, Монгольская Государственная Консерватория, МБУДО Пушкинская детская музыкальная школа.

В старшей возрастной категории всего зарегистрировано 33 заявки. Среди соискателей учащиеся таких заведений, как Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, Нижегородская Государственная Консерватория им. М.И. Глинки, Венская консерватория, Университет Моцартеум (Зальцбург, Австрия), Цюриховская Высшая Школа Искусств, Кёртисовский институт музыки (США), Университет Ульсана (Южная Корея), Токийский Университет Искусств, Школа музыки Toho (Япония).

География участников отборочного тура конкурса очень широкая. Заявки поступили от скрипачей из Мексики, Южной Кореи, Германии, Монголии, Казахстана, Аргентины, Украины, Китая, Бельгии, Японии, Великобритании и России.

На конкурс поступили заявки и от конкурсантов из Омска, среди них в младшей возрастной группе – Вероника Василенко (преподаватель Александр Васильев), в старшей – Екатерина Потина (преподаватель заслуженный артист РФ, профессор Степан Якович).

Теперь конкурсная комиссия, назначенная почетным президентом конкурса, состоящая из столичных музыкантов, будет оценивать мастерство исполнителей и принимать сложное решение о допуске кандидатов к участию в очных турах международного скрипичного состязания.

Напомним, что для участия в первом туре конкурса будет допущено ограниченное количество участников: в младшей возрастной группе – не более 20, в старшей – не более 12 скрипачей. Кандидаты, прошедшие отборочный тур, будут объявлены 21 февраля 2022 года.