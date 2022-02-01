По поручению губернатора омские спортплощадки оснастят инвентарем

Этот вопрос рассматривается в соответствии с поручением главы государства по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, проходившего в сентябре 2021 года.

Регионам рекомендовано рассмотреть вопрос привлечения организаций, управляющих многоквартирными домами, к модернизации и эксплуатации плоскостных спортивных сооружений, находящихся в шаговой доступности от таких домов, а также к оснащению их современным спортивным оборудованием и инвентарем.

Губернатору Александру Буркову представлены результаты мониторинга, выполненного в регионе по его поручению специальной рабочей группой. Как выяснилось, таких спортплощадок 260 - в Омске и 8 - в районах области. Общая проблема всех этих площадок – отсутствие балансодержателей. Одни из них расположены на участках общей собственности, другие – на неразграниченных землях.

Министерство спорта предлагает заинтересовать управляющие компании в приёме на свой баланс спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности от многоквартирных домов. Например, разработать систему материальных стимулов. В частности, предусмотреть бюджетные субсидии на модернизацию и оснащение этих сооружений современным спортивным оборудованием и инвентарем.

Губернатор Александр Бурков поручил для начала структурировать сами спортивные сооружения по статусу земельного участка, состоянию объекта, и дать соответствующие предложения по каждому конкретному случаю.

- Прошу в течение двух недель предоставить сводную «дорожную карту» по данным объектам в городе и районах. Курирует исполнение поручения Президента России региональное министерство спорта, - Александр Бурков поставил задачу кабинету министров и администрации Омска.