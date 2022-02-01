20 выпускников детских домов получили ключи и документы на квартиры из рук губернатора Омской области

В 10-этажной новостройке на 240 квартир четверть жилых помещений приобретена для очередников из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

На закупку для них 60 однокомнатных квартир площадью от 36,1 до 37,1 «квадратов» из областного и федерального бюджетов направлено 150 млн. рублей. 83,6 млн рублей из этой суммы - средства региональной казны. Все квартиры распределены. Заселение дома началось 1 февраля с вручения ключей и документов от первых 20 жилых помещений бывшим выпускникам детских домов. Молодых людей с этим событием поздравил Губернатор Александр Бурков.

«Получение жилья, которое вы долго ждали, – настоящий праздник. Вы получаете стабильность и независимость. Всего в этом доме было приобретено у компании «Стройбетон» 60 помещений. Из федерального и областного бюджетов на это направлено более 150 млн. рублей. Вы получили жильё в новом, активно развивающемся районе. Здесь есть торговые центры, гипермаркеты, есть детский сад и новая школа. У этого микрорайона большое будущее. Спрос на жилье в этих домах достаточно высокий, как и качество. Президентом Владимиром Владимировичем Путиным ставится задача обеспечить жильём всех сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И мы ищем разные варианты решения этой проблемы», - отметил Губернатор Александр Бурков.

Квартиры полностью готовы к проживанию. В них сделан ремонт, установлена сантехника, приборы учета. Александр Бурков лично убедился в этом, побывав в гостях у новосёлов. В осмотре нового жилья принял участие мэр Омска Сергей Шелест.

Дмитрий Комолых после техникума работает на железной дороге и учится в отраслевом вузе. С детства его опекает бабушка, но теперь уже на его на руках - отец-инвалид. В новой квартире на первом этаже молодой человек будет жить самостоятельно, но собирается по-прежнему помогать ухаживать за родителем. Его ровесница 23-хлетняя Катя Рыжова – бывшая выпускница детского дома, сейчас работает помощником воспитателя в одной омских школ, а жить будет на 10-м этаже, чему очень рада. Губернатору и мэру она рассказала, что первым делом купит диван, кухонный гарнитур и будет наслаждаться обзором из окон с высоты птичьего полёта. Обжиться на новом месте помогут ей друзья, до последнего времени сама она жила у подруги по детскому дому, получившей такую же квартиру в прошлом году в мкрн Рябиновка. Анна Падерина въезжает в новое жильё одна, это первая её квартира, а работать собирается в одном из ближайших торговых комплексов, благо их немало в непосредственной близости. Александр Ялозницкий, принимавший сегодня у себя в гостях Губернатора, учится на программиста в колледже. Ему 22 года, и всю его жизнь рядом была тётя Таня, которая растрогана не меньше своего племянника, получившего квартиру. Она поблагодарила Александра Буркова за прекрасное жильё и пообещала, что и дальше будет помогать Саше, сопровождать подсказками и советами в обустройстве и уже в полностью самостоятельной взрослой жизни.

«Мы уже не первый год даем квартиры ребятишкам от компании «Стройбетон». Все, кому сегодня вручили ключи, очень довольны, жильё и отделка высокого качества, - поделился впечатлениями от осмотра и общения с новосёлами Александр Бурков. - За прошлый год мы ввели 244 квартиры. 144 из них были приобретены в Омске, остальные - в 17 районах нашей области. План на этот год - 234 квартиры, это федеральное задание. На эти цели 400 млн. руб. уже предусмотрено и выделено. Часть - федеральным центром, а 99 млн. рублей - наши, областные средства, которые мы направляем на строительство квартир. Для нас ключевое - сократить очередь на получение квартир, которая скопилась за десятилетия. Мы с депутатами Законодательного Собрания приняли закон, который предусматривает выдачу жилищных сертификатов нашим ребятам, которые сами уже смогут приобретать квартиры за эти деньги. По своему усмотрению они смогут при наличии собственных средств, материнского капитала или полученного кредита купить квартиру большей площади. Такую программу мы приняли, и с этого года она начнёт реализовываться у нас в области. Сумма жилищного сертификата составит 1,8 млн. рублей».

По соглашению между Правительством Омской области и Министерством просвещения РФ на 2021 год планировалось обеспечить жилыми помещениями 239 детей-сирот, в итоге было приобретено 244 жилых помещения: 144 - в Омске и 100 - в муниципальных районах. На эти цели было направлено из двух уровней бюджета 536,79 млн. рублей почти в равных долях софинансирования: 264,48 млн. рублей – федеральные средства, 272,31 млн. рублей - вложения региона. Стоимость каждой квартиры составляет порядка 2,5 млн. рублей.

С 2022 года полномочия по реализации мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот переданы Министерству строительства РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ, отвечающим за сферу строительства. Правительством Омской области заключено соглашение о предоставлении региону в 2022 – 2024 годах субсидии из федерального бюджета на обеспечение квартирами сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

В текущем году для них планируется купить 91 квартиру на рынке готового жилья и ещё 143 жилых помещения приобрести путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов.

Кроме того, на региональном уровне принимаются дополнительные меры для наращивания объемов жилищного строительства в целях обеспечения жильем льготных категорий граждан. Привлечены инвесторы для реализации крупных инвестиционных проектов комплексной застройки в Омске. В частности, заключены соглашения между Правительством Омской области и двумя крупными инвесторами – группой компаний «Эталон» и компанией «Брусника». Реализация достигнутых договорённостей позволит с 2023 года часть жилья в многоквартирных домах, строительство которых ведётся в границах участков, предоставленных для реализации инвестиционного проекта, передавать в собственность Омской области для обеспечения жильем детей-сирот. Речь идёт о доле в 5 процентов от общей площади вводимых в строй жилых помещений.