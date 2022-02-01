Под Омском убита 4-летняя девочка за просьбу включить мультики

Как утверждает следствие, мужчина имел неприязнь к дочери своей сожительницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омские следователи разбираются в деталях преступления, произошедшего в деревне Кольцово Кормиловского района Омской области. Здесь сегодня ночью была убита 4-летняя девочка. В смерти ребенка подозревают сожителя ее матери.

- По версии следствия, около часа ночи, когда девочка попросила включить ей мультики, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый из личных неприязненных отношений задушил ребенка. На шум проснулась мать девочки, которая вызвала скорую помощь и полицию, - рассказали в пресс-службе управления.

По словам соседей, семья была неблагополучной. Мать и отчим изрядно выпивали. Сейчас на месте преступления работает следственная группа. Расследование продолжается.