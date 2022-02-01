Омский минздрав потратил 511 млн рублей на лекарства от коронавируса

Лекарства получают пациенты, которые лечатся самостоятельно дома Фото: Мария ЛЕНЦ

Более полумиллиарда рублей потрачено на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом, которые лечатся на дому. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщил омский минздрав.

Напомним, что выдача бесплатных таблеток для амбулаторных пациентов началась в конце 2020 года. На сегодняшний день затраты на их покупку составили чуть больше 511 млн рублей. Из них – 393 млн рублей по программе софинансирования выделил федеральный бюджет.

- На сегодня в регионе сформирован запас необходимых препаратов — они выдаются поликлиникам по заявке. В ближайшее время ожидается поступление дополнительных средств, - рассказали в пресс-службе министертсва.