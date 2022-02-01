В Омске из 93 троллейбусов в линию вышли всего 87

Переболевшие COVID-19 водители могут пройти реабилитацию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эпидемиологическая обстановка в Омске коснулась транспортных сообщений. На сегодняшний день, 1 февраля, больничный взяли 35 водителей и 26 кондукторов. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» сообщил директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

- Из 93 запланированных троллейбусов мы на маршрут выпустили 87. Такая же ситуация по трамваям — вместо 59 на маршрут ушло 55, — пояснил руководитель.

Фролов также рассказал, что 1150 сотрудников предприятия из 1500 уже вакцинировались. При этом, руководитель пояснил, что проверка на антитела у работников проводится регулярно.