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Общество1 февраля 2022 7:21

В Омске из 93 троллейбусов в линию вышли всего 87

Это связано с водителями, которые заболели коронавирусом
Виктория КОВЕРНЕВА
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Переболевшие COVID-19 водители могут пройти реабилитацию

Переболевшие COVID-19 водители могут пройти реабилитацию

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Эпидемиологическая обстановка в Омске коснулась транспортных сообщений. На сегодняшний день, 1 февраля, больничный взяли 35 водителей и 26 кондукторов. Об этом в интервью ГТРК «Иртыш» сообщил директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Фролов.

- Из 93 запланированных троллейбусов мы на маршрут выпустили 87. Такая же ситуация по трамваям — вместо 59 на маршрут ушло 55, — пояснил руководитель.

Фролов также рассказал, что 1150 сотрудников предприятия из 1500 уже вакцинировались. При этом, руководитель пояснил, что проверка на антитела у работников проводится регулярно.

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