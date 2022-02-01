Омичей предупреждают о сходе снега с крыш

Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий Фото: Алексей ФОКИН

Из-за потепления в Омске начался сход снега с крыш зданий. Опасность заключается в том, что в снежной массе часто образуются куски слежавшегося льда. Департамент общественной безопасности администрации города Омска рекомендует соблюдать расстояние от стен зданий.

Если вблизи здания вы услышали сильный шум, заметили наледь, поскорее скройтесь или прижмитесь к стенам. Напомним, что на домах с открытыми водостоками чаще образуются сосульки. Также важно замечать таблички и предупреждающие знаки «Осторожно, возможен сход снега и льда».

- Не оставляйте автомобили вблизи строений и зданий. При обнаружении сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в управляющую компанию. Работники коммунальных служб отреагируют на ваше сообщение, — отметил директор департамента общественной безопасности администрации города Омска Евгений Скрипкарев.