В Омске в районе строительного рынка «Южный» на неделю перекроют движение автомобилей

Движение транспорта будут ограничивать только в ночные часы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 по 10 февраля и с 14 по 17 февраля на ряде улиц Ленинского округа будет закрыто движение транспорта. Связано это с ремонтом на железнодорожном переезде «9-й километр обводных путей», расположенном по улице 1-я Путевая.

Водителей предупреждают, что работы пройдут по улице 1-я Путевая, а также в сторону улицы 14-я Чередовая. Для информирования всех участников движения установят временные дорожные знаки.

Отметим, что ограничения движения будут вводиться в ночное время: - с 23:00 7 февраля до 05:30 8 февраля; - с 23:00 8 февраля до 05:30 9 февраля: - с 23:00 9 февраля до 05:30 10 февраля; - с 23:00 10 февраля до 05:30 11 февраля; - с 23:00 14 февраля до 05:30 15 февраля; - с 23:00 15 февраля до 05:30 16 февраля; - с 23:00 16 февраля до 05:30 17 февраля 2022 года.