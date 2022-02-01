Водителей Омской области предупреждают о снежных бурях на дорогах

Сохраняйте внимательность и осторожность на дорогах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омскую область пришла тёплая погода, а вместе с ней и обильные снегопады. Такая погода неблагоприятно сказывается на движении автомобилей.

Пресс-служба Госавтоинспекции информирует водителей и пешеходов о снежных заносах и плохой видимости на дорогах. Специалисты просят соблюдать правила дорожного движения и безопасный скоростной режим.

Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. Во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в пресс-службе ГИБДД.