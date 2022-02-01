Экс-руководитель омского УДХБ Владимир Казимиров возглавил «Тепловую компанию»

Казимиров отвечал за благоустройство Омска с 2008 года Фото: пресс-служба администрации города Омска

Экс-начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров возглавил ООО «Тепловая компания». Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц.

Напомним, эта коммунальная компания на 100% принадлежит омскому предпринимателю Александру Антропенко. Ранее ею руководил Юрий Филиппов.

Что касается Казимирова, он посвятил почти 20 лет службе в госструктурах. Ушел в отставку весной 2021 года. Его место в управлении горадминистрации занял Алексей Потапов.