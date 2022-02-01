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Общество1 февраля 2022 5:12

Экс-руководитель омского УДХБ Владимир Казимиров возглавил «Тепловую компанию»

Он сменил кресло чиновника на частную организацию
Виктория КОВЕРНЕВА
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Казимиров отвечал за благоустройство Омска с 2008 года

Казимиров отвечал за благоустройство Омска с 2008 года

Фото: пресс-служба администрации города Омска

Экс-начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров возглавил ООО «Тепловая компания». Соответствующая запись внесена в единый государственный реестр юридических лиц.

Напомним, эта коммунальная компания на 100% принадлежит омскому предпринимателю Александру Антропенко. Ранее ею руководил Юрий Филиппов.

Что касается Казимирова, он посвятил почти 20 лет службе в госструктурах. Ушел в отставку весной 2021 года. Его место в управлении горадминистрации занял Алексей Потапов.

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