«Росводоканал Омск» перевыполнил инвестиционную программу 2021 года

В 2021 году омский водоканал продолжил реализацию инвестиционной программы на 2020-2024 годы общим объемом финансирования 2,134 млрд рублей (без НДС). Плановый объём инвестиций на 2021 год составил 658 млн рублей. Фактически выполнено мероприятий инвестпрограммы и работ по строительству внеплощадочных сетей для подключения новых абонентов на 691 млн рублей (с НДС). Исполнение мероприятий инвестиционной программы по итогам прошлого года составило 105%.

«Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране и регионе мы смогли выполнить работы в рамках инвестиционной программы. Вели строительство крупных объектов, таких как внедрение технологии флотационного уплотнения избыточного ила на очистных сооружениях канализации города Омска. В прошлом году в проект вложили 94 млн рублей, при плановой стоимости объекта в 263 млн рублей. Локально обновляли сети водоснабжения и водоотведения. В 2022 году завершим строительство водопроводных сетей и установку насосного оборудования, решив проблему с низким напором воды в семи многоквартирных домах на улицах Железнодорожных», - рассказал исполнительный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

В числе ключевых проектов - завершение строительства каталитической установки сжигания осадка сточных вод на очистных сооружениях канализации города Омска. В 2021 году объём капвложений в объект составил 223 млн рублей, а его фактическая стоимость – более 300 млн руб. Запуск установки в эксплуатацию позволит безопасно утилизировать осадок сточных вод и отказаться от его складирования и хранения.

Активно велась модернизация сетей водоотведения в Центральном и Кировском округах Омска. Так были обновлены канализационные коллекторы на улицах Волховстроя, 7 Северной и Добровольского. А в Старом Кировске построено два новых участка трассы коллектора, проложенного вдоль улицы Мельничной. Объём средств, направленных на эти цели, составил 70 млн рублей.

«Жители Центрального округа в прошлом году испытывали определённые неудобства – из-за работ на подземных коммуникациях перекрывались участки улиц. Техника работала в том числе и по ночам. Главное, что проведена серьёзная работа. Обновлены коллекторы больших диаметров, транспортирующие сточные воды. Считаю правильным подход водоканала к ремонтам - используются современные технологии и материалы, что позволит в штатном режиме эксплуатировать трубопроводы несколько десятилетий», - прокомментировал Андрей Тимошенко, член Общественной палаты Омской области.