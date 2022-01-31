Вице-мэром Омска возможно станет Елена Дячук

Возможно Дячук сядет в кресло Елены Русиновой. Фото: телеграм-канал Ом1

По информации источников Ом1, в мэрии Омска ожидается назначение нового вице-мэра. Ею станет Елену Дячук.

Известно, что чиновница окончила ОмГАУ по специальности «Финансы и кредиты». До назначения на будущую должность Елена работала в правительстве Омской области. Её последнее место работы - региональное министерство энергетики, где она занимала пост замминистра региона.

Обратим внимание, что пресс-служба омской администрации назначение Дячук пока не комментирует.